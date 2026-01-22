Размер шрифта
Стало известно, кто выступит вместо Долиной с концертом в ММДМ

Вместо Долиной в Московском международном доме музыки выступят Пелагея и Дранга
Юрий Кочетков/РИА Новости

Вместо запланированного на 6 марта выступления Ларисы Долиной в Московском международном доме музыки (ММДМ) пройдет концерт певицы Пелагеи и музыканта Петра Дранги. Информация о концерте Пелагеи и Дранги появилась на сайте ММДМ.

По подсчетам ТАСС, в конце декабря на выступление Долиной с программой «Юбилей на бис» было продано меньше половины билетов. В начале января информация о концерте пропала с сайта ММДМ, при этом оставшись на сайте певицы. 21 января данные о выступлении исчезли и оттуда. Сейчас на концерт Пелагеи и Дранги продано около 70% билетов.

21 января стало известно, что директор Долиной Сергей Пудовкин обратился к хейтерам певицы и напомнил им о «бумеранге и карме».

Незадолго до этого директор Долиной сообщил о неготовности звезды общаться с прессой и давать какие-либо комментарии, в том числе по поводу творчества. Продюсер призвал дать певице время, чтобы она пришла в себя и поправила здоровье.

Ранее российский музыкант заявил о превращении Ларисы Долиной в мем. 

