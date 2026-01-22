Размер шрифта
Суд заочно арестовал бывшую жену олигарха Цветкова

ТАСС: суд в Москве заочно арестовал экс-супругу олигарха Цветкова Хайрову
elsina_k/Instagram

Московский суд санкционировал заочный арест обвиняемой в особо крупном мошенничестве бывшей модели Эльсины Хайровой — экс-супруги бизнесмена и совладельца ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрия Цветкова. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, что российские правоохранительные органы объявили в международный розыск Цветкова и Хайрову. Оба фигуранта заочно обвиняются в хищениях в ОКБ им. Симонова более 490 млн рублей.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Хайровой Эльсины Ринатовны меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — говорится в документах дела.

До этого стало известно, что американский актер Том Круз расстался со своей возлюбленной Эльсиной Хайровой из-за ее бывшего мужа Цветкова. Российский олигарх сообщил Крузу суммы, которые он потратил на одежду для своей бывшей супруги, после чего пара распалась.

Эльсина Хайрова — дочь российского депутата Рината Хайрова и бывшая жена бизнесмена, занимающегося бриллиантами. В декабре прошлого года появились слухи о романе Тома Круза с россиянкой. Актера и бывшую модель запечатлели на тайном свидании в Лондоне. По информации журналистов, Том Круз познакомился со своей избранницей во время воскресного чаепития, которое проходило в его пентхаусе в районе Гайд-парк.

Ранее Том Круз объявил об отношениях с Хайровой.

