Морозы в Бурятии достигли -56°C

Температура в селе Тохорюкта в Бурятии опустилась до -56°C

Температура воздуха в селе Тохорюкта в Бурятии опустилась до -56°. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Доброе утро, земляки. Всем хорошего дня. А в Хоринском районе, в с. Тохорюкте на улице минус 56 градусов», — написал Цыденов, приложив фотографию термометра.

В Бурятском ЦГМС сообщили, что 22 января в республике аномально-холодная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами морозные дымки и туманы. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -37…-42°, местами сильные морозы до -45…-50°, по Прибайкалью при облачности -29…-34°, днем -29…-34°, местами -20…-25°.

Мировой рекорд минусовой температуры, официально зарегистрированный наземными метеостанциями, составляет -89,2°C и был зафиксирован 21 июля 1983 года на советской станции «Восток» в Антарктиде. Однако спутниковые измерения показали еще более низкие температуры поверхности в Антарктиде (до -98,6 °C). Для Северного полушария полюсом холода является Оймякон (Россия) с рекордом -67,7°C.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в Московский регион в четверг.