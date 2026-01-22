Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Морозы в Бурятии достигли -56°C

Температура в селе Тохорюкта в Бурятии опустилась до -56°C
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Температура воздуха в селе Тохорюкта в Бурятии опустилась до -56°. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Доброе утро, земляки. Всем хорошего дня. А в Хоринском районе, в с. Тохорюкте на улице минус 56 градусов», — написал Цыденов, приложив фотографию термометра.

В Бурятском ЦГМС сообщили, что 22 января в республике аномально-холодная погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами морозные дымки и туманы. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура ночью -37…-42°, местами сильные морозы до -45…-50°, по Прибайкалью при облачности -29…-34°, днем -29…-34°, местами -20…-25°.

Мировой рекорд минусовой температуры, официально зарегистрированный наземными метеостанциями, составляет -89,2°C и был зафиксирован 21 июля 1983 года на советской станции «Восток» в Антарктиде. Однако спутниковые измерения показали еще более низкие температуры поверхности в Антарктиде (до -98,6 °C). Для Северного полушария полюсом холода является Оймякон (Россия) с рекордом -67,7°C.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в Московский регион в четверг.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679129_rnd_2",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+