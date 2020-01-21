Reuters: КНДР временно прекратит принимать иностранных туристов из-за коронавируса

Власти Северной Кореи приняли решение о временном закрытии границы для иностранных туристов из-за распространения в Китае нового типа пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на туристическое агентство Young Pioneer Tours.

Уточняется, что КНДР прекратит принимать иностранных туристов с 22 января.

Также отмечается, что в настоящее время большинство посещающих Северную Корею иностранцев прибывают из Китая.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По последним данным, четыре человека уже погибли от нового коронавируса. По состоянию на 19 января в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения.

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