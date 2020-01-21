Минздрав: коронавирус является биологической угрозой для населения России

В министерстве здравоохранения России заявили, что распространяющийся в КНР коронавирус является биологической угрозой для населения РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Краевого.

Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что российский экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая будет готов в феврале.

«У нас статья 7 Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям... Я могу назвать только несколько..», — сказал Кравеого.

По его словам, это касается изменения свойств и форм патогенных биологических агентов, свойств и мест обитания их переносчиков, а также инфекция, вызванная коронавирусом.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

По последним данным, четыре человека уже погибли от нового коронавируса. По состоянию на 19 января в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения.

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