Минздрав: коронавирус является биологической угрозой для населения России
В министерстве здравоохранения России заявили, что распространяющийся в КНР коронавирус является биологической угрозой для населения РФ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Краевого.
Ранее замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил, что российский экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая будет готов в феврале.
«У нас статья 7 Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям... Я могу назвать только несколько..», — сказал Кравеого.
По его словам, это касается изменения свойств и форм патогенных биологических агентов, свойств и мест обитания их переносчиков, а также инфекция, вызванная коронавирусом.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
По последним данным, четыре человека уже погибли от нового коронавируса. По состоянию на 19 января в Ухани зарегистрировано 198 случаев заражения.
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