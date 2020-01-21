Пассажир умер на борту вынужденно севшего в Казани самолета из Москвы

Умер пассажир рейса из Москвы в Южно-Сахалинск, из-за плохого самочувствия которого самолет экстренно сел в аэропорту Казани, передает РИА «Новости».

Сообщается, что у пассажира случился сердечный приступ, помощь ему начали оказывать на борту.

Но, как сообщили в в минздраве Татарстана, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

Самолет после ЧП вылетел из Казани в Южно-Сахалинск.

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