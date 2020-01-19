В Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенский купаний
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В Калининградской области мужчина прыгнул в купель и сломал шею во время крещенских купаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
Инцидент произошел в поселке Ровное Гвардейского района. Молодой человек 23-лет нырнул в купель и ударился о дно. Сотрудники МЧС извлекли пострадавшего из воды и передали бригаде скорой медицинской помощи.
Врачи диагностировали у мужчины перелом шейного отдела позвоночника, его госпитализировали.
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