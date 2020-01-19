Игрушечные коалы собирают деньги на восстановление Австралии после пожаров
На улицах Нью-Йорка появились игрушечные коалы, которые собирают пожертвования для восстановления Австралии после сильных пожаров. Об этом пишет Lonely Planet.
Коалы прикреплены на фонарные столбы и здания на оживленных улицах американского города в рамках акции помощи. На всех игрушках есть QR-код, который направляет людей на сайт, где собирают пожертвования.
Инициатива проведения подобной акции принадлежит Нью-Йоркскому офису австралийского креативного агентства.
Подчеркивается, что все вырученные деньги будут направлены на реабилитацию дикой природы в Австралии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
— В Австралии власти застрелили 5 тысяч верблюдов
— Тысячи килограммов моркови сбросили животным с вертолетов в Австралии