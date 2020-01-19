Игрушечные коалы собирают деньги на восстановление Австралии после пожаров

На улицах Нью-Йорка появились игрушечные коалы, которые собирают пожертвования для восстановления Австралии после сильных пожаров. Об этом пишет Lonely Planet.

Коалы прикреплены на фонарные столбы и здания на оживленных улицах американского города в рамках акции помощи. На всех игрушках есть QR-код, который направляет людей на сайт, где собирают пожертвования.

Инициатива проведения подобной акции принадлежит Нью-Йоркскому офису австралийского креативного агентства.

Подчеркивается, что все вырученные деньги будут направлены на реабилитацию дикой природы в Австралии.

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