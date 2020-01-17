На станции столичного метро «Войковская» мужчина упал под прибывающий поезд

РИА «Новости»

Мужчина упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Войковская». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД на столичном метрополитене.

Как стало известно, инцидент случился около 16.30 (мск).

По словам очевидцев, мужчина упал по собственной неосторожности.

«Приняты меры для его извлечения», — говорится в сообщении.

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