На станции столичного метро «Войковская» мужчина упал под прибывающий поезд
Мужчина упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Войковская». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД на столичном метрополитене.
Как стало известно, инцидент случился около 16.30 (мск).
По словам очевидцев, мужчина упал по собственной неосторожности.
«Приняты меры для его извлечения», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мужчина упал на рельсы в московском метро и выжил
— Человек упал на рельсы на станции «Печатники» в московском метро
— Мужчина заговорился по телефону и упал на рельсы в метро в Москве