На станции столичного метро «Войковская» мужчина упал под прибывающий поезд

Мужчина упал под прибывающий поезд на станции московского метро «Войковская». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу УВД на столичном метрополитене.

Как стало известно, инцидент случился около 16.30 (мск).

По словам очевидцев, мужчина упал по собственной неосторожности.

«Приняты меры для его извлечения», — говорится в сообщении.

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