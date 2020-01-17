Рада уволила депутата после переписки с проституткой

Верховная рада Украины отправила в отставку главу комитета по внешней политике Богдана Яременко, ставшего фигурантом секс-скандала из-за переписки с проституткой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отставку Яременко поддержали 317 депутатов Рады.

Новым главой парламентского комитета по внешней политике назначен Александр Мережко, также являющийся депутатом от фракции «Слуга народа».

Яременко был пойман на переписке с девушкой в ходе заседания парламента. Журналисты засняли экран смартфона депутата во время того, когда он переписывался с некой женщиной насчет условий по оказанию интимных услуг.

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