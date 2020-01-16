Напряженность ситуации у посольства России в Бейруте сохраняется

Обстановка у российского посольства в столице Ливана остается напряженной, сообщает РИА Новости.

К месту акции протеста направлены подразделения армии и машины скорой помощи. Полиция продолжает преследование групп протестующих, несмотря на выкрики о том, что демонстрация является мирной.

Ранее сообщалось, что у посольства России в Бейруте произошли столкновения протестующих и полиции.

Недовольство протестующих в Бейруте направлено на полицию, здание которой находится неподалеку от здания российского дипломатического представительства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У посольства России в Бейруте идут столкновения протестующих и полиции

— Агрессия протестующих в Бейруте не направлена на посольство России