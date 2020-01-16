Напряженность ситуации у посольства России в Бейруте сохраняется
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Обстановка у российского посольства в столице Ливана остается напряженной, сообщает РИА Новости.
К месту акции протеста направлены подразделения армии и машины скорой помощи. Полиция продолжает преследование групп протестующих, несмотря на выкрики о том, что демонстрация является мирной.
Ранее сообщалось, что у посольства России в Бейруте произошли столкновения протестующих и полиции.
Недовольство протестующих в Бейруте направлено на полицию, здание которой находится неподалеку от здания российского дипломатического представительства.
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