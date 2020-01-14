Один человек погиб, шесть пострадали при взрыве на заводе в Каталонии

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Один человек погиб, еще шесть пострадали в результате взрыва на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона в Каталонии, сообщает El Mundo.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты и сотрудники полиции.

Жителям ближайших населенных пунктов рекомендовано не покидать дома, а также не открывать окна и двери до установления обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел на нефтехимическом заводе в испанской Таррагоне. Причины произошедшего на данный момент не установлены.

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