Дочь родила от родного отца троих детей, которых он тоже начал растлевать

Во Франции дочь родила от родного отца троих детей, которых он начал растлевать
Shutterstock

Прокуратура Бреста начала предварительное расследование по фактам преступлений внутри одной семьи. Как сообщают СМИ, 58-летний мужчина и его 33-летняя дочь, проживавшие совместно как пара, подозреваются в тяжких преступлениях против собственных детей, пишет Le Figaro.

Расследование было инициировано после сигнала от Департаментского совета Финистера, куда поступили показания 11-летнего мальчика из этой семьи. По данным следствия, преступления совершались на протяжении нескольких лет в атмосфере насилия.

Отцу инкриминируется изнасилование несовершеннолетнего, склонение несовершеннолетнего к совершению правонарушений и систематическое насилие. Его дочь, которая, по информации прокуратуры, также является жертвой мужчины, обвиняется в систематическом насилии и совращении несовершеннолетнего.

Речь идет о преступлениях против троих детей: 11-летнего мальчика и 8-летних близнецов. Все они были помещены под опеку Службы защиты детей.

Подозреваемые были задержаны. Мужчина арестован и помещен в следственный изолятор до суда. Мать отпущена под судебный контроль.

Ранее 11-летняя девочка забеременела после изнасилования отчимом.

