Краснодарка «задекларировала» у мошенников почти 10 млн рублей

В Краснодаре женщина взяла кредит и отдала мошенникам почти 10 млн рублей
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

В Краснодаре 58-летняя женщина «задекларировала» у мошенников все сбережения и кредитные средства. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел после того, как горожанке пришло СМС об утечке персональных данных от «бывшего работодателя». Затем с ней связался лжесотрудник ФСБ, который заявил, что с ее счета якобы пытаются отправить деньги на финансирование вражеского государства.

Женщина поверила злоумышленника и, следуя их инструкциям, оформила кредит на 3,9 млн рублей под залог своего жилища. Она также собрала все свои накопления в размере 5,8 млн рублей и передала эти средства курьерам аферистов под предлогом «декларирования».

Когда преступники потребовали еще денег, женщина попыталась занять средства у знакомых, но те распознали обман и убедили ее обратиться в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка вернула квартиру по «схеме Долиной» и не отдала обманутым жильцам деньги.

