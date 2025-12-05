На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин привел индийскую поговорку, чтобы описать дух отношений РФ и Индии

Президент России Владимир Путин на торжественном приёме от имени президента Индии Драупади Мурму процитировал индийскую поговорку, чтобы описать дух двусторонних отношений. Его слова передает ТАСС.

Российский лидер подчеркнул, что слова «вместе пойдем — вместе вырастем» точно отражают традиции и характер стратегического партнёрства между Москвой и Нью-Дели.

«Знаю, что в Индии говорят: «Вместе пойдем — вместе вырастем». Эти слова очень точно отражают дух, характер и традиции российско-индийских отношений», — сказал Путин.

4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ рассказали о сигнале Путина Западу в ходе визита в Индию.

