В Кремле высказались о переговорах США с Умеровыми

Россия ждет, что Соединенные Штаты Америки поделятся результатами своих переговоров с главой Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире «Первого канала».

«Мы ждем анализа их переговоров с Умеровым. Я надеюсь, что они этими итогами с нами поделятся, а дальше посмотрим», — сказал помощник главы государства.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации двух стран встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа во Флориде. Соединенные Штаты на переговорах, кроме него, представляли госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между Россией и Украиной и другие нерешенные вопросы.

Ранее в МИД РФ заявили, что готовность Умерова к переговорам будет видна со временем.