ON Медиа и Центр исторической памяти договорились о создании просветительского контента

Холдинг ON Медиа (ранее – МТС Медиа) и Национальный центр исторической памяти при президенте РФ займутся созданием медиапродуктов на историческую тематику, сообщает пресс-служба холдинга.

Соглашение о сотрудничестве стороны подвисали на международном форуме гражданского участия «Мы вместе». Оно направлено на реализацию общественно значимых проектов, направленных на сохранение российской культуры и исторической памяти, включая память о трагедии советского народа в годы Великой Отечественной войны. Предполагается, что партнерство позволит сделать историческое наследие доступным и понятным для широкой аудитории.

Руководитель Национального центра исторической памяти, член Общественной палаты РФ Елена Малышева назвала подписание соглашения логичным продолжением уже существующего взаимодействия.

«Наша цель – совместное производство и распространение просветительского контента, который бережно хранит нашу историю и, в то же время, делает ее доступной и интересной для максимально широкой аудитории», — сказала она.

В свою очередь, гендиректор ON Медиа Софья Митрофанова отметила высокий общественный интерес к теме сохранения исторической памяти.

«В ходе исследования ON Медиа в мае этого года выяснилось, что около 85% опрошенных россиян хотели бы узнать больше об истории Великой Отечественной войны. Причем многие наши граждане предпочитают именно фильмы и другой мультимедийный контент как основной источник информации», — добавила она.

Митрофанова подчеркнула важность ответственности при работе с историческим материалом.

«Поэтому для нас важно работать вместе с историческим сообществом, чтобы бережно хранить сакральную память и в то же время упаковывать ее в современные, живые форматы. Наше партнерство с центром, в первую очередь, ставит перед собой такую цель», — сказал она.

Ранее стороны уже реализовали видеоподкаст «Война на Востоке», посвященный 80-летию Победы над Японией. На 2026 год запланированы три новых совместных проекта, один из которых будет посвящен Великой Отечественной войне.