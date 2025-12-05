Путин поблагодарил премьера Индии за плодотворную работу

Президент РФ Владимир Путин на государственном приеме в его честь поблагодарил премьер-министра Индии Нарендру Моди за плодотворную совместную работу в ходе госвизита. Его слова приводит РИА Новости.

«Прежде всего хотел бы выразить глубокую признательность президенту республики Индии госпоже Дроупади Мурму и, конечно же, премьер-министру господину Нарендре Моди, всем индийским коллегам за исключительно теплый и радушный прием», — сказал российский лидер.

Также Путин поблагодарил индийскую сторону за конструктивный и открытый диалог, за плодотворную совместную работу в ходе государственного визита.

По его словам, Россия искренне дорожит отношениями крепкой дружбы с Индией. Глава государства отметил, что их фундамент был заложен еще в середине XX века.

4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, Владимир Путин и президент Индии Дроупади Мурму провели переговоры за закрытыми дверями продолжительностью около 30 минут. После этого лидеры приняли участие в церемонии представления делегаций.

Ранее СМИ рассказали о сигнале Путина Западу в ходе визита в Индию.