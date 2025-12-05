На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запад больше не хочет ограничивать цены на нефть из России

Reuters: G7 и ЕС обсуждают отказ от ограничений цен на российскую нефть
Global Look Press

Страны «Большой семерки» и Евросоюза обсуждают вопрос об отказе на ограничение цен на нефть из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«G7 и Европейский Союз ведут переговоры об отмене ограничения цен на нефть России», — говорится в сообщении.

Российские энергетические компании проходят этап масштабной переориентации экспортных потоков. Экономические и геополитические тенденции складываются так, что именно азиатский вектор сегодня определяет долгосрочную перспективу российской нефтегазовой отрасли, считают эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На российско-китайском форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин подчеркнул, что импорт нефти в Китай может увеличиться на 1,4 млн баррелей в сутки к 2030 году. Индия, по оценке МЭА, нарастит потребление еще сильнее — на 2,5 млн баррелей в сутки за следующее десятилетие.

Ранее в Индии нашли способ закупать российскую нефть, несмотря на санкции США.

Новость дополняется.

Переговоры о мире на Украине
