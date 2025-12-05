Мадуро просил Трампа оставить ему миллионы долларов и дать убежище за отставку

Президент Венесуэлы Николас Мадуро просил президента США Дональда Трампа оставить ему в распоряжение $200 млн и предоставить политическое убежище в рамках «соглашения об отставке». Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Telegraph.

«По словам источников, президент Венесуэлы попросил сохранить 200 миллионов долларов из своего личного состояния, амнистировать своих чиновников и предоставить убежище в дружественной стране в рамках соглашения с Дональдом Трампом об отставке и бегстве», — говорится в сообщении издания.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.

Газета The Washington Post сообщила, что американские военные самолеты постоянно ведут патрулирования районов вокруг Венесуэлы. Американские СМИ неоднократно заявляли, что Соединенные Штаты могут атаковать уже совсем скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе рассказали, как Венесуэла может ответить на вторжение США.