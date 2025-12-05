«Хрен с ней»: депутат Госдумы о смене гражданства российской теннисисткой

Фетисов о смене гражданства Потаповой: пусть играет, если в России не нравится

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил решение теннисистки Анастасии Потаповой сменить спортивное гражданство с российского на австрийское, заявив, что это ее имя, передает «Матч ТВ».

«Зачем нам о ней говорить? Это решение каждого отдельного человека. Ее жизнь, ее выбор. Хрен с ней. Пусть играет за другую страну, если ей здесь не нравится», — сказал Фетисов.

4 декабря российская теннисистка объявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 59-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее в Госдуме не посчитали предательством переход теннисистки России под флаг Австрии.