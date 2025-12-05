Путин заявил, что Россия и Индия работают «рука об руку»

Путин: Россия и Индия работают рука об руку в установлении многополярного мира

Россия и Индия работают рука об руку для установления справедливого многополярного мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе официального приема. Трансляция его выступления проводилась в Telegram-канале Кремля.

«Не менее важно и то, что Россия и Индия работают рука об руку в целях установления справедливого многополярного мироустройства», — заявил он.

4 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить Путина. До этого в правительстве Индии рассказали, что готовность премьера встретить российского главу — редкий жест.

По словам журналистов, Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Город украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам Нью-Дели проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в столице Индии развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ранее Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии.