Россиянин пытался угнать авто, но не смог и заснул

В Рязанской области мужчина пытался угнать машину и заснул в салоне
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Рязанской области угонщик автомобиля заснул в салоне машины и отделался условным сроком. Об этом сообщает областная прокуратура.

Инцидент произошел в июле 2025 года. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло автомобиля «Лада», проник внутрь и попытался завести его путем соединения проводов. Однако угнать машину у него не получилось. Не сумев завести автомобиль, мужчина остался в салоне и заснул.

Утром его обнаружили и задержали прибывшие на место сотрудники полиции. Суд признал подсудимого виновным в покушении на неправомерное завладение транспортным средством. В качестве наказания ему назначено 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

До этого кемеровчанин угнал автомобиль с помощью эвакуатора и перевез к своему дому. Угонщика, которым оказался 29-летний кемеровчанин с несколькими судимостями, задержали по горячим следам. Мужчина признал, что решил похитить иномарку для личного использования.

Ранее полиция задержала мужчин, причастных к угону иномарок в Петербурге.

