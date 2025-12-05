FIBA продлила отстранение сборной России по баскетболу от международных соревнований

Международной федерация баскетбола (FIBA) продлила отстранение российских и белорусских сборных и клубов до февраля 2026 года, передает сайт организации.

«Центральный совет принял решение сохранить текущий статус России и Белоруссии до заседания исполнительного комитета FIBA в середине февраля 2026 года», — говорится в сообщении.

В апреле 2024 года FIBA уже продлевала отстранение России и Белоруссии.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в Боснии на матче с петербургским «Зенитом» фанаты соперника развернули российский флаг.