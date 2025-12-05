На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минцифры отреагировали на слухи о входе на Госуслуги только через МАХ

Минцифры: вход на Госуслуги будет доступен не только через MAX
Владимир Трефилов/РИА Новости

Вход на Госуслуги будет доступен не только через MAX, но также по биометрии или через специальное приложение. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства цифрового развития.

В публикации говорится, что возможность логина через СМС оставят для пользователей десктопной версии.

Специалисты объяснили изменение правил двухфакторной аутентификации из-за роста числа случаев мошенничества, когда россияне «непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал». Именно из-за этого было принято решение об отказе от СМС-кодов в мобильной версии сайта.

Для защиты аккаунтов были введены другие способы входа, среди которых MAX, биометрия, а также одноразовый код через специальное приложение.

В конце ноября в мессенджере MАХ появилась функция быстрого просмотра сведений из основных личных документов, доступных на портале «Госуслуги». В пресс-службе сервиса тогда рассказали, что пользователи с помощью мессенджера смогут открыть электронные версии паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав и полиса ОМС. В будущем в сервис планируют добавить возможность просмотра информации о транспортных средствах и документах детей.

Ранее глава Дагестана призвал доверять мессенджеру Max так же, как хинкалу.

