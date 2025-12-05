В Минцифры отреагировали на слухи о входе на Госуслуги только через МАХ

Вход на Госуслуги будет доступен не только через MAX, но также по биометрии или через специальное приложение. Об этом сообщили на официальном сайте Министерства цифрового развития.
В публикации говорится, что возможность логина через СМС оставят для пользователей десктопной версии.
Специалисты объяснили изменение правил двухфакторной аутентификации из-за роста числа случаев мошенничества, когда россияне «непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал». Именно из-за этого было принято решение об отказе от СМС-кодов в мобильной версии сайта.
Для защиты аккаунтов были введены другие способы входа, среди которых MAX, биометрия, а также одноразовый код через специальное приложение.
В конце ноября в мессенджере MАХ появилась функция быстрого просмотра сведений из основных личных документов, доступных на портале «Госуслуги». В пресс-службе сервиса тогда рассказали, что пользователи с помощью мессенджера смогут открыть электронные версии паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав и полиса ОМС. В будущем в сервис планируют добавить возможность просмотра информации о транспортных средствах и документах детей.
Ранее глава Дагестана призвал доверять мессенджеру Max так же, как хинкалу.