Самолет Москва-Красноярск вынужденно сел в Перми

Самолет, следовавший из Красноярска в Москву, был вынужден срочно приземлиться в Перми из-за пассажира. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря местного аэропорта.

По его данным, причиной срочной посадки стало плохое самочувствие человека на борту. Из-за этого пилот воздушного лайнера решил посадить судно в Перми в 7.33 (5.33 мск).

«Мужчине стало плохо, после посадки его госпитализировали с диагнозом низкое давление», — добавил пресс-секретарь.

Отмечается, что другие пассажиры рейса вылетели на самолете в 8.45 (6.45 мск).

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