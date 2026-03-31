В Польше пожилая женщина отбилась от напавшего на нее дикого кабана

Игорь Зарембо/РИА Новости

Польская пенсионерка смогла отбить нападение дикого кабана. Об этом сообщает РИА Новости.

78-летняя жительница города Воломин под Варшавой вышла на прогулку со своей собакой, и на нее из кустов внезапно выскочил дикий кабан. Зверь повалил женщину на землю и начал кусать. Пенсионерка не потеряла самообладания и стала активно обороняться, нанося кабану удары. Отбившись от кабана, женщина, несмотря на многочисленные ушибы и глубокие укусы, самостоятельно дошла до больницы. По словам медиков, жизни пациентки сейчас ничего не угрожает.

22 марта стало известно, что в Нижегородской области стадо голодных свиней терроризирует жителей поселка. Взрослые боятся отпускать детей в школу.

14 марта сообщалось, что в Берлине дикий кабан на несколько часов захватил торговый центр, из-за чего эвакуировали посетителей.

Ранее россиянам рассказали, как спастись от агрессивных кабанов с поросятами.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!