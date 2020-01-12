Боровшийся с саранчой самолет разбился в Пакистане

В пакистанской провинции Пенджаб потерпел крушение легкомоторный самолет, который боролся с саранчой, передает ARY News.

Предполагается, во время воздушного опрыскивания в самолете возникла техническая неисправность. Из-за этого произошло крушение.

Известно, что в результате случившегося погибли два пилота.

В настоящее время полиция оцепила место падения самолета.

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