Зеленский договорился с Роухани о совместной расшифровке самописцев Boeing

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с главой Ирана Хасаном Роухани провести совместную расшифровку самописцев Boeing, сбитого в Тегеране. Об этом он заявил в обращении на странице в Facebook.

Сообщается, что украинские и иранские эксперты будут вместе работать с «черными ящиками».

«Мы договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев», — заявил Зеленский.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

Позже стало известно, что украинский Boeing был ошибочно сбит системами противовоздушной обороны Ирана.

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