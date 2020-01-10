Помпео назвал возможную причину крушения украинского самолета в Тегеране

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что причиной крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране 8 января могла быть техническая неисправность. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Помпео, Вашингтон надеется на сотрудничество Ирана по данному вопросу.

«Я видел сообщения и могу сказать лишь, что нам нужно очень быстро добраться до сути. Мы должны понять основную причину крушения. Возможно, это была техническая неисправность», — сказал госсекретарь.

Также он отметил, что американцы должны узнать, если выяснится, что Тегеран совершил нечто более «вероломное».

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду утром. По официальным данным, погибли все находившиеся на борту 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

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