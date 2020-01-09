Россиянина приговорили к 7 годам лишения свободы в Германии

Гражданина России приговорили к 7 годам лишения свободы в Германии за нарушение закона о внешней торговле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Высшего земельного суда Гамбурга.

Россиянин обвиняется в вывозе в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях, на общую сумму около €1,8 млн в период с сентября 2014 года.

Приговор может быть обжалован, заявили в пресс-службе суда.

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