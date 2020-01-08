В Великобритании выпустили посвященные компьютерным играм марки

Королевская почта Великобритании выпустила марки, посвященные компьютерным и видеоиграм. Изображения с марками выложили в аккаунте Королевской почты в Instagram.

По данным «Российской газеты», речь идет об играх британских разработчиков 1980-х и 1990-х годов.

Уточняется, что всего было отобрано девять игр, каждая из которых знаменует собой определенную веху в истории индустрии компьютерных и видеоигр Великобритании.

В продажу марки поступят 21 января 2020 года.