Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака

Входящая в группу «Аэрофлот» авиакомпания «Россия» скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, а также Персидского и Оманского заливов из-за данных о существующих рисках для безопасности полетов гражданских лайнеров.

Уточняется, что в связи с этим полетное время рейса FV-5883 8 января Москва — Гоа увеличится на 16 минут. Авиарейс FV-5659 Санкт-Петербург — Шарджа 9 января будет выполнен с технической посадкой в Сочи для дозаправки. Время полета будет увеличено на 1 час 42 минуты.

Кроме того, авиарейс FV-5661 Екатеринбург — Шарджа 9 января будет выполнен по удлиненному маршруту, в результате чего полетное время увеличится на 1 час 21 минуту.

Корректировка маршрутов авиарейсов произошла на фоне крушения украинского самолета Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, в аэропорту имени Имама Хомейни 8 января. На борту лайнера находились 177 человек, в том числе девять членов экипажа.