Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год
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Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.
Как отмечается, план подготовлен для осуществления положений, предусмотренных программами социально-экономического развития страны и другими программными документами президента и правительства России.
В документе шесть разделов. Согласно плану, в 2020 должны быть разработаны 230 законопроектов, которые позволят создать необходимые условия для экономического роста, совершенствования контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие и другое.
Проект плана рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.