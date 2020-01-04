Правительство обнародовало план законопроектной работы на 2020 год

Правительства России обнародовало план законопроектной деятельности на 2020 год. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Как отмечается, план подготовлен для осуществления положений, предусмотренных программами социально-экономического развития страны и другими программными документами президента и правительства России.

В документе шесть разделов. Согласно плану, в 2020 должны быть разработаны 230 законопроектов, которые позволят создать необходимые условия для экономического роста, совершенствования контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие и другое.

Проект плана рассмотрен и одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.