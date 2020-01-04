Москвичам пообещали скорый приход морозов

В Москву и Московскую область придут десятиградусные морозы, говорится на сайте мэра Москвы.

Понижение температуры ожидается в последние дни новогодних праздников, а именно в ночь на 6 января столбики термометров начнут опускаться ниже -6°C. В рождественскую ночь, 7 января, температура будет уже около -10°C.

В эти выходные в субботу, 4 января, и в воскресенье, 5 января, в столице сохранится нулевая температура и будет небольшой снег.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

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