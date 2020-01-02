ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Международная террористическая группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии 31 декабря, в результате чего пострадали несколько человек. Об этом сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.

По данным Telegram-канала Directorate 4, в заявлении ИГ отмечено, что погибли двое полицейских.

Инцидент произошел во вторник, 31 декабря, около 17 часов 30 минут. Ранее сообщалось, что вооруженная группа подъехала на автомобиле к посту ДПС на въезде в город и начала стрелять по полицейским.

«Исламское государство» (ИГ)* — международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации и ряда государств.

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