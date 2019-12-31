Два сильных землетрясения зафиксированы в Пакистане
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Два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5 зафиксированы в Пакистане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Первое землетрясение было зарегистрировано в 53 км к востоку от города Гилгит, эпицентр второго землетрясения находился также к востоку от Гилгита, в 74 км.
По интенсивности толчки оцениваются как «очень сильные».
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