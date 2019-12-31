Два сильных землетрясения зафиксированы в Пакистане

Два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,5 зафиксированы в Пакистане, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение было зарегистрировано в 53 км к востоку от города Гилгит, эпицентр второго землетрясения находился также к востоку от Гилгита, в 74 км.

По интенсивности толчки оцениваются как «очень сильные».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано на Камчатке

— Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Болгарии

— Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии