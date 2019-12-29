ФСБ задержала готовивших теракты в Новый год в Петербурге россиян

Сотрудники ФСБ задержали россиян, которые были намерены совершить теракты в Санкт-Петербурге в местах массового скопления людей на Новый год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в результате в пятницу, 27 декабря, были задержаны два гражданина России.

Уточняется, что информацию о злоумышленниках предоставили США. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к совершению преступления», «Терроризм» и «Участие в деятельности террористической организации».

«У задержанных изъяты уликовые материалы, подтверждающие подготовку ими террористических актов», — подчеркнули в ФСБ.

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