Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым за всю метеоисторию

Декабрь 2019 года в Москве стал самым теплым всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковеца.

Последний рекорд самого теплого декабря был зафиксирован в 2006 году, тогда средняя температура воздуха составила +1,2°C.

В 2019 году средняя температура достигла +1,3°C.

При этом Тишковец отметил, что ситуация с рекордом может измениться до 31 декабря, если произойдут скачки в термометре.

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