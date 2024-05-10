Байкеры из группы «Ночные волки» объявили условие для перехода на мотоциклы Aurus Merlon

Мотоклуб «Ночные волки» может пересесть на электромотоциклы Aurus Merlon, если цены на них станут ниже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента ростовского отделения группы Василия Одарченко.

«В данной ситуации с удовольствием мы закупили бы, но пока на мотоциклы Aurus Merlon, как и на машины Aurus Senat, цена, конечно, очень большая. Я думаю, что со временем, когда это будет более массово, цена снизится, то почему бы и нет. <…> Потому что сейчас заявлена цена Aurus 10-12 млн [рублей], мотоциклы американского, японского производства новые стоят в среднем 5-6 млн [рублей]. То есть, я думаю, что если цена этого мотоцикла снизится, то [спрос будет]», — пояснил он.

Одарченко добавил, что дебют отечественных мотоциклов на инаугурации Владимира Путина показал, что страна развивается, несмотря на давление Запада.

На инаугурацию Владимир Путин прибыл на рестайлинговом Aurus Senat в окружении новейших электромотоциклов Aurus Merlon. Мощность электромотора в Merlon составляет 140 кВт (190 л.с.). Максимальная скорость транспорта составляет 240 км/ч. Электромотоцикл разгоняется до «сотни» менее, чем за 4 секунды. Батареи хватает на 200 км пробега. В транспорт встроены подогрев сидений и ручек, а также сенсорная приборная панель. Всего до конца 2024 года планируется выпустить 40 таких мотоциклов — с боковым прицепом и без него.

Ранее Песков рассказал, будет ли Путин использовать для поездок обновленный Aurus.