Кадыров пообещал исполнить адресованные ему просьбы детей с «Елки желаний»
Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что нашел на новогодней «Елке желаний» в Кремле три детских просьбы, адресованные ему. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что постарается их скоро исполнить.
В одной из открыток Кадыров нашел записку с просьбой о личной встрече. Во второй ребенок признался, что очень хочет посетить Москву, а в третьей был указан в качестве подарка ноутбук.
«Естественно, все просьбы будут незамедлительно реализованы!» — подчеркнул Кадыров.
Ранее просьбу ребенка с «Елки желаний» исполнил президент России Владимир Путин. Он подарил 10-летнему мальчику из Ставрополья путешествие в Сочи.
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