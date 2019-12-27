Кадыров пообещал исполнить адресованные ему просьбы детей с «Елки желаний»

Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что нашел на новогодней «Елке желаний» в Кремле три детских просьбы, адресованные ему. На своей странице «ВКонтакте» он написал, что постарается их скоро исполнить.

В одной из открыток Кадыров нашел записку с просьбой о личной встрече. Во второй ребенок признался, что очень хочет посетить Москву, а в третьей был указан в качестве подарка ноутбук.

«Естественно, все просьбы будут незамедлительно реализованы!» — подчеркнул Кадыров.

Ранее просьбу ребенка с «Елки желаний» исполнил президент России Владимир Путин. Он подарил 10-летнему мальчику из Ставрополья путешествие в Сочи.

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