Фанаты фигуриста Гуменника запустили хештег в его поддержку из-за проблем с программой

Фанаты Гуменника запустили хештег в его поддержку после новости о замене КП

Болельщики российского фигуриста Петра Гуменника запустили хештег в социальных сетях в его поддержку после информации о том, что ему придется менять короткую программу на зимних Олимпийских играх — 2026 из-за проблем с авторскими правами.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан (Гуменник должен отправиться на Игры в ночь на 8 февраля). Сразу после этого одна из поклонниц предложила распространять под постами в аккаунтах Международного олимпийского комитета и Международного союза конькобежцев в соцсетях хештег #LetPetrGumennikSkatePerfumer (с английского — «Разрешите Петру Гуменнику катать «Парфюмера»). Под публикациями уже стали появляться десятки комментариев.

Сейчас у спортсмена и его команды есть несколько вариантов действий: либо решать вопрос с правами в экстренном порядке, что может оказаться неосуществимым из-за сжатых сроков, либо менять программу. В качестве замены рассматривается программа «Дюна», с которой Гуменник выступал в прошлом сезоне.

Короткая программа в личном турнире у мужчин состоится 10 февраля. Гуменник выступит в первой разминке.

Гуменник и Аделия Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду. В декабре 2025 года фигурист выиграл чемпионат России. В произвольной программе Гуменник исполняет пять четверных прыжков.

