Звезда «Ворониных» о своей госпитализации: «Надо быть милосерднее»

Актриса Фроловцева заявила, что пробыла в больнице всего час
Актриса Анна Фроловцева прокомментировала сообщения о собственной госпитализации. Ее цитирует kp.ru.

Фроловцева подтвердила, что на днях обращалась к врачам, однако речи о госпитализации не шло — она пришла в больницу днем, а не поздно ночью, и через час ушла из нее.

«Обычная метеозависимость. Мы же все по-разному реагируем на погоду», — сказала она.

77-летняя актриса подчеркнула, что терпеть не может сплетни о чужом здоровье. Она попросила обратить внимание на то, что ей такая медийность не нужна.

«Надо быть милосерднее к людям...» — высказалась она.

Telegram-канал Mash 7 февраля сообщил, что актриса пожаловалась на боль груди несколько дней назад ночью, и приехавшая скорая якобы выявила сильную аритмию. После этого, как утверждалось, Фроловцева несколько лет провела в больнице. В семье звезды рассказали, что она чувствует себя хорошо.

Ранее актрисе Олесе Железняк вызывали скорую из-за боли в груди.
 
