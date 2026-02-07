Размер шрифта
Названо число сбитых за сутки беспилотников и бомб ВСУ

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 168 украинских БПЛА и одну бомбу
MOD Russia/Global Look Press

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки перехватили и уничтожили почти 170 украинских дронов. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 168 беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атаки дроны самолетного типа.

Утром 7 февраля Минобороны РФ заявило, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 82 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией страны. ВСУ использовали для атаки дроны самолетного типа, подчеркнули в ведомстве.

Больше всего воздушных целей — 45 — нейтрализовали в Волгоградской области. В Брянской области отразили атаку восьми БПЛА, в Саратовской области — шести. Еще шесть беспилотников сбили в Ростовской области, по четыре — в Орловской и Тверской областях, три — в Курской области. Единичные цели уничтожили в Липецкой, Астраханской, Смоленской, Воронежской, Белгородской и Калужской областях.

Ранее в Тверской области после атаки дронов произошел пожар на предприятии.
 
