Борт с Уиткоффом покинул Оман

ТАСС: Уиткофф покинул Оман, где проходили переговоры США и Ирана

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф покинул Оман, где принимал участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил ТАСС источник в Международном аэропорту Маската.

По словам собеседника агентства, борт Уиткоффа уже улетел. При этом не уточняется, куда он направился.

Американский чиновник прилетел в Маскат 5 февраля сразу после завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, проходивших в Абу-Даби.

По данным газеты The Wall Street Journal, 6 февраля в ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

Позднее министр сообщил, что точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США еще не определена.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывается в помощники по Ирану.