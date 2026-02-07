Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Борт с Уиткоффом покинул Оман

ТАСС: Уиткофф покинул Оман, где проходили переговоры США и Ирана
Сергей Бобылев/РИА Новости

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф покинул Оман, где принимал участие в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщил ТАСС источник в Международном аэропорту Маската.

По словам собеседника агентства, борт Уиткоффа уже улетел. При этом не уточняется, куда он направился.

Американский чиновник прилетел в Маскат 5 февраля сразу после завершения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, проходивших в Абу-Даби.

По данным газеты The Wall Street Journal, 6 февраля в ходе переговоров с представителями США в Омане глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана или переносить его в другую страну.

Позднее министр сообщил, что точная дата проведения второго раунда непрямых переговоров между Ираном и США еще не определена.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия не навязывается в помощники по Ирану.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!