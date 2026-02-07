Размер шрифта
Водители такси бизнес-класса пожаловались на массовые штрафы

«Известия»: водителей бизнес-такси штрафуют и увозят машины на штрафстоянки
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Водителей такси бизнес-класса начали массово штрафовать из-за отсутствия в реестре перевозчиков. Об этом сообщили «Известия».

По словам таксистов, в последнее время участились проверки, которые проходят по схожему сценарию. Водителю поступает заказ с несколькими адресами. После того как клиент выходит на первой точке, к автомобилю подходит сотрудник ГАИ и требует предъявить документы. Нередко рядом появляется еще один человек — в гражданской одежде, но с нагрудной камерой.

Инспекторы проверяют наличие разрешения на перевозку пассажиров. Проблема, как утверждают водители, заключается в том, что автомобили бизнес-класса обычно черного цвета, тогда как по закону разрешение выдается только на машины желтого цвета. При этом оформить разрешение для тарифа «бизнес» фактически невозможно.

Если водителя не находят в реестре перевозчиков, его доставляют в отдел, а автомобиль эвакуируют на специализированную стоянку. После обращения в сервисы такси за поддержкой водителей, как правило, перенаправляют к юристам.

По словам пострадавших, сотрудники ГАИ предлагают заплатить штраф в размере 2000 рублей и заняться регистрацией, чтобы избежать дальнейших проблем. При этом таксистам не рекомендуют обращаться в суд, указывая на длительные разбирательства и риск изъятия автомобиля.

Большинство водителей соглашаются с требованиями, однако часть таксистов все же пытается оспорить штрафы в суде. Они считают, что сложившаяся ситуация позволяет зарабатывать на пробелах в законодательстве. Некоторые уверены, что заказы с несколькими точками могут быть элементом заранее спланированных рейдов.

Ранее ввели проверку водителей такси через «Госуслуги».
 
