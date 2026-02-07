Литва поставила рекорд по числу пойманных за сутки метеозондов с сигаретами

Пограничники Литвы нашли семь метеозондов с контрабандными сигаретами за сутки

За последние сутки в Литве приземлились семь метеозондов с контрабандными сигаретами, предположительно запущенных из Белоруссии, — это рекордно много для 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу охраны госграницы (VSAT) литовского МВД.

В ведомстве уточнили, что перехваченные метеозонды, которые пограничники успели забрать до появления контрабандистов, доставили в Литву 12,7 тыс. пачек сигарет. Направление полета — из Белоруссии — было установлено по геолокации.

В общей сложности с начала 2026 года в республику прибыло 108 тыс. пачек контрабандных сигарет на 40 аэростатах. Один из них 27 января упал в центре Вильнюса, и пытавшийся забрать груз злоумышленник ранил полицейского.

В 2025 году советник президента Литвы Дейвидас Матуленис назвал налеты метеозондов «гибридной психологической атакой». Аэропорты страны потеряли €800 тыс. на временном прекращении работы из-за воздушных объектов контрабандистов.

Ранее министр экономики Литвы призвал ученых изобрести устройство для уничтожения метеозондов.