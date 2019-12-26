«Ъ»: Киев и Донбасс выбрали дату обмена «всех на всех»

Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали дату обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника, знающие о содержании переговоров.

По данным издания, обмен осуществят 29 декабря.

По словам одного из источников, стороны договорились провести обмен в эту дату, если «не произойдет что-нибудь непредвиденное».

Также, по данным представителя ЛНР в гуманитарной подгруппе, около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать по разным причинам попросили исключить их из обменных списков, поэтому предстоит проверить, является ли их отказ добровольным.

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