Синоптик спрогнозировал новую волну тепла в новогоднюю ночь в Москве

Заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что новогодняя ночь в столице станет теплой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По его словам, 30 и 31 декабря будет стоять теплая погода.

«Температура будет близка к нулю. Если повезет, может, будет небольшой минус ночью и возможны небольшие осадки в виде мокрого снега из-за волны тепла», — сказал Цыганков.

Он добавил, что в ближайшие дни в столице ожидается снег, но перед Новым годом он растает.

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