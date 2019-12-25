Во Флориде неизвестный застрелил двух человек и покончил с собой
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В американском городе Лейкленд (штат Флорида) неизвестный мужчина устроил стрельбу во вторник, 24 декабря, в результате происшествия погибли двое человек. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, после устроенной стрельбы злоумышленник покончил с собой.
Известно, что в доме, где произошел инцидент, находились четыре ребенка. С ними ничего не произошло.
Другой информации не приводится.
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